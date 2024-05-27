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ステンレス素材 ゴールド イーグルネックレス 全金 イーグルホイールフックセット
商品番号 G15454201211
商品名

ステンレス素材 ゴールド イーグルネックレス 全金 イーグルホイールフックセット
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 1,739 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ネイティブアクセ定番人気!芸能人多数愛用モデルの全金特大イーグルネックレス!ステンレス316L素材を使用し、ゴールドコーテイングもしっかりで金色がはがれにくい!素材ステンレス316L18Kコーテイングサイズイーグル：　縦35mm横80mmチェーン：　幅3mm*長さ50cm重さ：33ggold016カラー···ゴールド材質···ステンレス
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