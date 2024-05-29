レザースタッズキーホルダー［sh200-737］

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ご覧いただきありがとうございます。こちらは様々なサイズ、種類のスタッズをバランス良くあしらったレザーキーホルダーになります。レザーはツヤのある本革のブラックレザー（牛革）を使用し、使い込む事で更にツヤや味わいが出て、経年変化を楽しめます。スタッズは有名ブランドでも利用されている「スタンダードリベット」を使用しています。全長27.5cm（レザー部分20.0cm,留め具部分6.5cm）幅1.5cm※片面にスタッズをあしらってます。※写真の鍵はイメージになり、商品には付属されません。気になる事があればお気軽にコメント下さい。こちら以外にも色々と出品しておりますので、宜しければ下記のハッシュタグよりご覧下さい。#studhead#鋲頭#sh200americancasual（アメカジ）bedwin（ベドウィン）biker（バイカー）calee（キャリー）challenger（チャレンジャー）chopper（チョッパー）cluct（クラクト）cootie（クーティー）crime（クライミー）cutrate（カットレイト）deluxe（デラックス）goro's（ゴローズ）harleydavidson（ハーレーダビットソン）htc（エイチティーシー）hystericglamour（ヒステリックグラマー）keyring（キーリング）neighborhood（ネイバーフット）omossychannel（オモシーチャンネル）radiall（ラディアル）ramidus（ラミダス）rippermagazine（リッパーマガジン）rollermagazine（ローラーマガジン）rottweiler（ロットワイラー）rrl（ダブルアールエル）rudegallery（ルードギャラリー）sacai（サカイ）strap（ストラップ）tatoostudioyamada（タトゥースタジオヤマダ）tenderloin（テンダーロイン）triumph（トライアンフ）used（古着）Vintage（ヴィンテージ）warehouse（ウェアハウス）wacomaria（ワコマリア）weirdo（ウィアード）wolfshead（ウルフズヘッド）wtaps（ダブルタップス）などが好きな方にオススメです。