VINTAGE ヴィンテージ シルバー925 ティアドロップブレスレット ...

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アメリカで買い付けたティアドロップブレスレットになります。全体的に多少の褪色・小傷がございますが、状態は悪くありません。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。※販売商品は当該ブレスレットのみです。サイズ：全長約17.5cm手首周り16㎝でちょうど良い程度です。（ゆとりはあまりありません）素材・年代不明(シルバー925の刻印はございますが、当方真贋を完璧に見極めることができないので自己責任でお願いします。)なかなか珍しいティアドロップのようなデザインのチェーンを採用したブレスレットです。この機会にいかがでしょうか？