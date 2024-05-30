VINTAGE Silver925 ロング チェーン ネックレス

VINTAGEのSilver925のロングチェーンネックレスになります。VINTAGEアクセサリーショップで高額で購入致しました。他と被らない逸品です。この機会に是非ご検討ください。==========================【BRAND】VINTAGEヴィンテージ【MATERIAL】Silver925シルバー925【SIZE】全長：77cm多少の誤差はご了承ください。サイズ表記は目安としてご参照ください。あくまでUsed品となりますので、ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。==========================#BURBERRY#バーバリー#RalphLauren#isseymiyake#イッセイミヤケ#ラルフローレン#NIKE#ナイキ#adidas#アディダス#Champion#YohjiYamamoto#ヨウジヤマモト#COMOLI#コモリ#CommedesGarcons#コムデギャルソン#SUPREME#シュプリーム#STUSSY#ステューシー#VINTAGE#ヴィンテージ#古着#80s#90s#00sメキシカンジュエリー喜平チェーン極太などの様々な商品を定期的に出品していきます。お好きな方は是非フォローして下さい。



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