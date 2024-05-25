【新品未使用】コーチ長財布　立体柄　ブラック

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商品詳細
♦︎海外コーチアウトレット正規品になり、ご自宅保管ですので、ご理解お願い致します。♦︎ショップー紙袋無料 (*☻-☻*)♦︎コメント無し購入もＯＫ!即購入即発送!【カラー】ブラック【サイズ】(約)縦10cm×横20cm×マチ2.5cm【仕様】・開閉：ファスナー開閉・内側:カード入れ×12、 ポケットx2 マチ付き札入れ×3 ファスナー付き小銭入れ×1 【付属品】外箱・保存袋・カード類等付きます気になるところがございましたらご遠慮なくお問い合わせ下さい。ご覧頂きありがとうございました！
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