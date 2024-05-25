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【新品未使用】コーチ長財布　立体柄　ブラック
商品番号 R49213558181
商品名

【新品未使用】コーチ長財布　立体柄　ブラック
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 3,080 円
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商品詳細

♦︎海外コーチアウトレット正規品になり、ご自宅保管ですので、ご理解お願い致します。♦︎ショップー紙袋無料　(*☻-☻*)♦︎コメント無し購入もＯＫ!即購入即発送!【カラー】ブラック【サイズ】(約)縦10cm×横20cm×マチ2.5cm【仕様】・開閉：ファスナー開閉・内側:カード入れ×12、　　　　ポケットx2　　　　マチ付き札入れ×3　　　　ファスナー付き小銭入れ×1　【付属品】外箱・保存袋・カード類等付きます気になるところがございましたらご遠慮なくお問い合わせ下さい。ご覧頂きありがとうございました！
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