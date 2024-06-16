【海外限定】ニューエラ ボストンレッドソックス 9TWENTY シティーコネクト

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ニューエラ、海外正規取扱店にて購入したNFLの人気チーム、ボストンレッドソックスの2023シティーコネクトキャップです。毎年販売されるシティーコネクトシリーズはプレイヤーを含むチーム関係者が着用するキャップで毎年デザインも変わる人気アイテムです。国内での流通も少なく毎年完売の希少な商品です。カラーは鮮やかなブルーカラーです。■9TWENTY■柔らかな被り心地が特徴の9TWENTY。アジャスタブル仕様でサイズ調整が可能です。ニューエラの中でも人気のシリーズでセレクトショップでもよく販売されているモデルです。サイズは調整が可能です。■商品はポリエステルの袋に包んだ状態でA3サイズの発送用ビニール袋に梱包してゆうパケットポストにて発送いたします。 梱包の際に帽子を圧縮したりはしないですが型崩れなど気になる方は事前にご相談ください。※返品は不可とさせていただきます。★その他ニューエラ取扱商品はこちら★#UDFAL_newera★その他MLB取扱商品はこちら★#UDFAL_mlbニューエラneweraMLBメジャーリーグボストンレッドソックスBostonRedsocks吉田正尚ストリートシティーコネクトレア日本未発売カラー完売品90s9TWENTYカラー···ブルー形···ベースボール素材···コットン