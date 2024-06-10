クロスネックレス メンズ レディース 回転式 シルバー925 ジルコニア 銀

最高級キュービックジルコニアダイヤモンドを使用し、輝きは文句なしの存在感抜群のネックレスになっております♪１つ8,980円の期間限定でお値引き中！セット買い、まとめ買いの方は更にお値引き致します！▲新品未使用！▲送料無料！▲安心の追跡番号での発送！▲即購入、大歓迎！※ノーブランド商品です。#LUXSiAアクセサリー↑他の商品も是非ご覧下さい！\u003c商品説明\u003e●商品名:クロスペンダント ネックレスs925●色:シルバー(ゴールドもあります)●素材:silver925(s925刻印あります)●チェーン:45-50cm(2点留め)●トップ：最大幅：縦2.4cm×横1.9cm●ストーン:AAAczdiamond●男女兼用●ロールチェーン~~~~~~~~~~~~~~~~~★キュービックジルコニアダイヤモンドとは(CZダイヤモンド)天然のダイヤモンドと同等の屈折率を誇る為ダイヤモンドの様な輝きを持っています！★特殊な加工をしている為、お風呂やプールなど水に濡れるシチュエーションでも着用して頂いて大丈夫です！濡れた際はそのまま放置せず水気をしっかり拭いて頂くとより長くご使用頂けます！(使用回数などで個人差はあります)最高級の3Aczdiamond輝きをご堪能下さい！ブレスレットネックレスゴールドシルバー92518k22kストーンダイヤモンドホースシュー釘バングル高級 記念日 男 女 男女 ハワジュ ギフト プレゼント シルバー ゴールド クリスマス クリスマスプレゼント メンズ メンズアクセサリー シルバーアクセサリー ビーチ ゴールドアクセサリー レディースなどが好きな方へオススメです！♪ノーブランド商品です。#ネックレス#クロスネックレス#シルバー#シルバー925#ペンダント



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