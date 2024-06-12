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SOPHNET.× WHITE HOUSE COX 長財布
商品番号 V12385445305
商品名

SOPHNET.× WHITE HOUSE COX 長財布
ブランド名 ソフネット
特別価格 税込 3,150 円
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商品詳細

【ブランド】SOPHNET.×WHITEHOUSECOX【商品詳細】　長財布　　定価¥64,800＋税　ブラインドルレザー【size】横19㎝　縦10㎝　幅2.5㎝　　　　　　　　　　(多少の誤差はご了承下さい)【状態】傷や汚れあり
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