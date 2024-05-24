ボリオリ 48 スーツ

ボリオリスーツ約3年前に購入、週一回程度の着用のためまだまだ活躍できるかと思います。※ご参考身長174センチ、体重68キロ■ジャケットSize/Color48sizeLサイズ/濃紺着丈:75.5cm肩幅:44cm袖丈:59cm■スラックスウエスト:84cm股上:24.5cm股下:72cm裾幅:18.5cm中古品ですので状態を写真にてご確認の上ご購入願います。※ハンガーは付属しません



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