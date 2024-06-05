MOMA cap ブラック

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カラー···ブラックニューヨークのMoMAストアで購入した正規品です2回ほど着用しましたが目立った汚れ等ないです※生産工場の違いにより、内側(裏地部分)の仕様が商品ごとに異なる場合がございます。不良ではございませんので、予めご了承ください。※ニューヨークからの直輸入商品になります。生地の端処理や糸始末が、国内の品質基準とは異なる場合がございますので、予めご了承ください。■スペック素材コットン100％サイズcm：ワンサイズ#ニューエラ#newera#モマ#MOMA#NY#ノースフェイス#パタゴニア#キャップ#cap#MoMA_SHOP7