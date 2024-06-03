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US NAVY 蛇腹ブレスレット\n\nMILITARY/ミリタリー/USN/海軍
商品番号 V57711610187
商品名

US NAVY 蛇腹ブレスレット\n\nMILITARY/ミリタリー/USN/海軍
ブランド名 ミリタリー
特別価格 税込 8,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古着屋で購入したUSNAVYの蛇腹ブレスレット。いろいろ調べてるのですが詳細が分からず、、、デコラティブなモデルが多い中で、IDプレート的な長方形プレートに蛇腹仕様で、一体感もありながら唯一性もありさりげなさもあるので一年中楽しめるアイテムです。素材はプレートがシルバーニッケルと表記あります。
http://narcologia.ru/goods/approximate313820.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic611637.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle667825.html
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当時物WW2ビンテージ1940年代US.NAVY米海軍USN碇シルバー蛇腹 ...
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USA製1940年代WW2ヴィンテージUS.NAVY海軍IDプレートスターリング ...
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