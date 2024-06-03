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商品詳細
古着屋で購入したUSNAVYの蛇腹ブレスレット。いろいろ調べてるのですが詳細が分からず、、、デコラティブなモデルが多い中で、IDプレート的な長方形プレートに蛇腹仕様で、一体感もありながら唯一性もありさりげなさもあるので一年中楽しめるアイテムです。素材はプレートがシルバーニッケルと表記あります。
http://narcologia.ru/goods/approximate313820.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic611637.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle667825.html
US NAVY 蛇腹ブレスレット\n\nMILITARY/ミリタリー/USN/海軍 ...
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当時物WW2ビンテージ1940年代US.NAVY米海軍USN碇シルバー蛇腹 ...
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USA製1940年代WW2ヴィンテージUS.NAVY海軍IDプレートスターリング ...
希少】40s 米軍 USN NAVY ID ブレスレット 海軍 ミリタリー | labiela.com
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USA製1944年WW2ヴィンテージUS.NAVY海軍IDプレートスターリングシルバー製USN錨ミリタリーブレスレット【N-22434】 -Antique & Vintage shop oldArt オールドアート
アメリカ軍 US NAVY IDプレート チェーンブレスレット シルバー ...
2023年最新】ミリタリー ブレスレットの人気アイテム - メルカリ
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USA製1940年代WW2ヴィンテージUS.NAVY海軍IDプレートスターリング ...
希少】40s 米軍 USN NAVY ID ブレスレット 海軍 ミリタリー | labiela.com
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USA製1944年WW2ヴィンテージUS.NAVY海軍IDプレートスターリングシルバー製USN錨ミリタリーブレスレット【N-22434】 -Antique & Vintage shop oldArt オールドアート
アメリカ軍 US NAVY IDプレート チェーンブレスレット シルバー ...
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