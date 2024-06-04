S.T.Dupont カードケース

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商品詳細
未使用品ですが、保管による外箱汚れがございます。本体は汚れ等ありませんが、神経質な方はご遠慮下さい。クリアファイルの部分は取り外し可能。サイズ…10.5㎝×8㎝(素人採寸ですので誤差はご了承下さい。)素材...本革カラー...ブラック付属品：専用箱
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