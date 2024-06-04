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S.T.Dupont カードケース
商品番号 S71298455600
商品名

S.T.Dupont カードケース
ブランド名 エステーデュポン
特別価格 税込 3,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用品ですが、保管による外箱汚れがございます。本体は汚れ等ありませんが、神経質な方はご遠慮下さい。クリアファイルの部分は取り外し可能。サイズ…10.5㎝×8㎝(素人採寸ですので誤差はご了承下さい。)素材...本革カラー...ブラック付属品：専用箱
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