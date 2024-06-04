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- ワイルドスワンズ フルグレインブライドルTONGUE/タング ダークステイン
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商品詳細
ワイルドスワンズ(WILDSWANS)のタング(TONGUE)フルグレインブライドルダークステインです。使用歴は2週間ほど。かなり綺麗だと思いますが、当然ながら細かい傷はついています。写真を見て判断してください。中古品のため神経質な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/financier801860.html
http://narcologia.ru/goods/unusable28074.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant838382.html
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