洋服の青山 Miyuki スーツ上下セット



シングルスタンダードフォーマル【御幸毛織】（5450） - 洋服の青山 シングルスタンダードフォーマル【御幸毛織】（5450） - 洋服の青山



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洋服の青山で購入したMiyukiのスーツ上下セットです。カラーはピュアブラックです。冠婚葬祭にピッタリなフォーマルスーツです。1度短時間使用したのみです。クリーニング済。サイズはタグには身長165胸囲96胴囲92とあります。以下素人採寸ジャケット肩幅45総丈72袖丈57パンツ総丈94股下66【国内トップブランドの誇るハイグレードフォーマル】国内最高峰の服地メーカーである『御幸毛織』の生地を使用した、細部に至るまで丁寧に仕上げられた高級フォーマルスーツです。スーパーファインメリノウールの細番手双糸を使用して丹念に織り上げ、微光沢感のあるソフトで端麗な表面感に仕上げています。カシミヤのような極細繊維独特のぬめりのある滑らかな肌触りの生地感です。発色の鮮やかな洗練された真の黒と表現される《ULTRAPUREBLACK・超純黒》はフォーマルシーンの中で際立つ、黒の仕上がりです。ジャケット裏をはじめとして随所にステッチ、パイピングを施すなど、一つ一つ丁寧な仕上げを行っています。日本の誇る最高の服地ブランドの信頼の品質を、是非お確かめください。季節感···春季節感···春、夏季節感···春、夏、秋季節感···春、夏、秋、冬カラー···ブラック