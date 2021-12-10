ユニバ　会場限定　トレカセット※ホシくん以外

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会場限定トレカです。京セラ5/18※ホシくん以外のメンバーコンプとなっております。⚠︎12枚は1度も袋から出していないので新品同様ですが詳しい製品の状態は分かりかねます。※プロフ確認お願いします※即購入可・無言取引○※お値引き不可×※複数商品購入の場合はお値引き可○ →コメントお願いします。配送方法→補強+防水対策をして発送致します。※海外製品ですので購入時からの汚れや傷があることがあ ります。※神経質な方はご購入はお控えください。※配送時の事故については責任負いかねます。#seventeen#セブチスンチョルジョンハンジョシュアジュンホシウォヌウジディエイトミンギュドギョムスングァンバーノンディノseventeenセブチスンチョル ジョンハン ジョシュア ジュン ホシ ウォヌ ウジ ディエイト ミンギュ ドギョムスングァン バーノン ディノ#まかろにょん