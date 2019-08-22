【超美品】NINTENDO SWITCH(改良版)+α

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期間限定値下げ中。全てコミコミでお譲りします。下手な中古よりかなり綺麗な状態だと思います。購入時から画面保護ガラス・カバー・ケースを使用しており、そちらを装着する際にしか直に本体に触れていないと言っても過言ではありません。また、テレビ接続で別売コントローラー使用しておりましたので、状態を【未使用に近い】としております。自分で言うのもあれですが、几帳面で綺麗好きな性格のため、消耗品であるカバーやケース、使用していた別売コントローラーですら、傷や汚れがなく綺麗な状態でまだ使えますので、そちらもまとめてお譲りします。NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONグレーHAD-S-KAAAAcolor:グレーゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo