三つ目がとおる　ファミコン　箱説付

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商品詳細
ファミコンソフトの【三つ目がとおる】になります。動作確認済ですがご使用の環境下での動作を保証するものではありません。箱の状態がかなり傷みが大きいため、設定金額に反映させた状態にさせて頂いております。30年以上前のお品物という点をご理解頂ける方のみの購入でお願い致します。#三つ目がとおる#ファミコン#レトロゲーム#ファミコンソフト
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