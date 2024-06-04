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GAMECUBE
商品番号 P54152976743
商品名

GAMECUBE
ブランド名 ニンテンドーゲームキューブ
特別価格 税込 8,740 円
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商品詳細

子供の頃よく遊んだゲームキューブバイオレットメモリーカード半開きになっていたり欠けていたり本体は埃をとれるところは取りましたが本体ファンなどは掃除できずですがきちんと起動しましたコントローラ２つ　メモリーカード二つ人気ソフト5つマリオカートダブルダッシュマリオテニス大乱闘スマッシュブラザーズマリオパーティ6ペーパーマリオテニスRPGおつけしますご不明な点などあればお問い合わせくださいよろしくお願いします
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