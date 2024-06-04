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商品詳細
子供の頃よく遊んだゲームキューブバイオレットメモリーカード半開きになっていたり欠けていたり本体は埃をとれるところは取りましたが本体ファンなどは掃除できずですがきちんと起動しましたコントローラ２つ メモリーカード二つ人気ソフト5つマリオカートダブルダッシュマリオテニス大乱闘スマッシュブラザーズマリオパーティ6ペーパーマリオテニスRPGおつけしますご不明な点などあればお問い合わせくださいよろしくお願いします
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http://narcologia.ru/goods/Addict541818.html
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