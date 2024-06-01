23年1月購入！プレイステーション5 PS5 本体CFI-1200A

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PlayStation 5 - Wikipedia



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23年1月にイオンスタイルで新品購入しました。ホライゾンとフォートナイトをやっていましたが、プレイする時間がとれなくなり出品致します。ホライゾンもクリアできていません。。本体カバーをしてましたので綺麗です。購入レシート保証紙あります。すり替え等あるので返品不可です。また中古品ですので宜しくお願い致します。画像参照でお願い致します。PS5本体CFI-1200A01プロダクトコード使用済本体カバー付属