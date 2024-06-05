訳ありジャンク PS3 本体のみ 4台

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商品詳細
※注意点：こちらは訳ありジャンク品となります。したがって、いかなる場合でも返品，交換，悪い評価はお断りします。要調整，部品取りなど前提でお求めください。内容：①CECH-2000A②CECH-3000B③CECH-3000B④CECH-3000B備考：動作：簡易動作確認済みです、付属品：なし、封印シール：3000B×2台剥がれ、HDD：全て付属、状態：傷や汚れあり、ゴム足複数欠品。※動作保証はありません、現状渡しとさせて頂きます。※未清掃ですので、全体的に埃っぽいです。※未梱包で段ボールに直接入れて発送させて頂きます。値下げ交渉：不可ばら売り：不可動作保証：なし(現状渡し)発送：ゆうゆうメルカリ便又はらくらくメルカリ便お願い：お支払い方法が銀行振込の方は、必ず予定日をご連絡ください。遠方に外出する事があるので、発送期間の幅を取っていますが、基本的には翌日(※土日祝日を除く)に発送します。個人間取引にご理解がある方のみ、お願いします。他にも出品しています、よろしければご覧ください。
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