孔柏基画集 　敦煌の印象　本人直筆サイン入　1990年　超美品

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ご覧頂きありがとうございます。^_^孔柏基画集 著者、直筆サイン入り。□発行所・・・ サンブリッジ□刊行年・・・1990年東京にて、サインを頂いた貴重な画集になります。長期、書庫にて大切に保管しておりました。※古いお品になります。保管状態は良好で美品ですが、経年劣化等によるスレ感らはあるかと思いますので、予めご了承下さい。神経質な方はご購入をご遠慮下さい。個人の長期保管品であることを、ご理解頂けますかたに、お願いいたします。一度のみ閲覧。大きさ・・・縦36.2cm×幅26cm×厚1cmどうぞよろしくお願いいたします。☆孔柏基の原画集 御本人の、直筆サイン入りです。【作者紹介】孔柏基 神童を謳われた中国人画家。後に敦煌莫高窟に籠り、仏画に独自の新境地を切り開く。ご購入後は防水対策をし丁寧に梱包して速やかに発送致します。 【真作保証】孔柏基「王女」油彩10号原画真筆孔柏基「菩薩」リトグラフ仏画天恵 大型額装仏像 仏画開運 吉祥画 仏教 釈迦 版画タリズマニックアート