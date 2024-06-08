META Quest2 64GB+1万相当アクセサリ付

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VR] Meta Quest 2 買ってよかったものリスト [2022年版] | Mulong.me



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META Quest2 64GB+1万相当のアクセサリ付き-



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Oculus Quest 2 完全ワイヤレスのオールインワンVRヘッドセット 64GB (整備済み品)

Quest264GB+1万相当のアクセサリ付きです。■内容１枚目の写真のものがすべてになります。２枚目以降はその中の合計１万円相当のアクセサリを個別に撮影したものです。■内容詳細・Quest264GBと付属品 ※１枚目の写真でご確認ください・１万円相当のアクセサリ KIWIdesignヘッドストラップアクセサリー ※頭の固定を容易にするアクセサリです。快適性がかなり上がります。（写真２枚目） BOBOVRF2フィットネスフェイシャルインターフェース ※接眼部内が蒸れた場合に排気してくれる充電式のファンとレザー調の接眼部カバーです（写真３枚目） ゲームテックOculusQuest2ヘッドセット用レンズ保護カバー ※使用しない時にレンズを保護するためのカバーです（写真４枚目）■状態について 初期化前に直近の最新バージョンに更新済みです 中古で前所有者が数回しか利用していないものを購入し、約１０か月利用しました。利用のペースは２週間に１回程度です。 目立つ傷などは特に見当たらずきれいな方かと思います。ただし利用していたものですので細かい傷汚れなどはご容赦ください。 ■その他 個人的には64GBでも特に困ることはありませんでした。使い方にもよりますがとりあえずVRを試してみたい人や１０数本程度のアプリを入れる程度なら内容によりますが足りなくなること少ないかと思うのでお勧めです。その他ご不明点等ございましたらコメントください。#VR#ゲーム#MR#仮想現実#バーチャルリアリティ#映画鑑賞#大画面#メタ