津軽塗　七々子塗　うるし　天然木　文箱

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商品詳細
ほぼ未使用ですが保管による細かな擦れなどあります。細かな凹凸は元からです。色味は写真だと分かりにくいですが、黑地に緑系の色味の地模様です。艶のあるシックな色合いです。小物入れや書類整理に、インテリアとしてコレクションされている方いかがでしょうか。元箱はつきません。プチプチ梱包でリサイクル段ボールなど使います。値引き不可です。サイズ約24㎝×19.5㎝×約4.7㎝多少誤差はご了承ください。伝統工芸 津軽塗り 漆 決裁箱書類ケース
http://narcologia.ru/goods/recuperation668621.html
http://narcologia.ru/goods/plaque898107.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce956455.html
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