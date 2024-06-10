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津軽塗　七々子塗　うるし　天然木　文箱
商品番号 R83135680631
商品名

津軽塗　七々子塗　うるし　天然木　文箱
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 3,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ほぼ未使用ですが保管による細かな擦れなどあります。細かな凹凸は元からです。色味は写真だと分かりにくいですが、黑地に緑系の色味の地模様です。艶のあるシックな色合いです。小物入れや書類整理に、インテリアとしてコレクションされている方いかがでしょうか。元箱はつきません。プチプチ梱包でリサイクル段ボールなど使います。値引き不可です。サイズ約24㎝×19.5㎝×約4.7㎝多少誤差はご了承ください。伝統工芸　津軽塗り　漆　決裁箱書類ケース
http://narcologia.ru/goods/recuperation668621.html
http://narcologia.ru/goods/plaque898107.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce956455.html

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