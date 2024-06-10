津軽塗　七々子塗　うるし　天然木　文箱

ほぼ未使用ですが保管による細かな擦れなどあります。細かな凹凸は元からです。色味は写真だと分かりにくいですが、黑地に緑系の色味の地模様です。艶のあるシックな色合いです。小物入れや書類整理に、インテリアとしてコレクションされている方いかがでしょうか。元箱はつきません。プチプチ梱包でリサイクル段ボールなど使います。値引き不可です。サイズ約24㎝×19.5㎝×約4.7㎝多少誤差はご了承ください。伝統工芸 津軽塗り 漆 決裁箱書類ケース



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