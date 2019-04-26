ポケモンカード リーリエtr ピッピ

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商品詳細
リーリエ[TR]（sm10b_053/054）サン＆ムーン強化拡張パックスカイレジェンドブランド：ポケモンカードゲーム発売日：2019/04/26ポケモンカードレアリティ：tr子供がコレクションしていたものです。一律やや傷ありとしています。画像にて判断お願いします。即購入歓迎防水折れ対策し、発送いたします。種類...ポケモンカード(ポケカ)
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