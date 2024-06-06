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- 証明書付き サルバドール・ダリ 地獄の犬チェルベロ エディション入り
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商品詳細
※写真の証明書が付属します。外寸幅42.5cm奥行2cm高さ54cm画幅20cm高さ28cm画家：サルバドール・ダリタイトル：地獄の犬チェルベロリトグラフ限定500枚(437/500)「地獄の犬チェルベロ」は、サルバドール・ダリがリトグラフの版画で製作したダンテの新曲シリーズのひとつです。こちらのお品物は、1978年に制作されたものです。【状態の説明】額に小キズやスレがあります。経年による多少の退色がありますが、まだまだご鑑賞いただけると思います。#サルバドール・ダリ#スペイン#地獄の犬チェルベロ#エディション入り#限定500枚#リトグラフ#版画#額装#証明書付き#ダンテの神曲シリーズM8230
http://narcologia.ru/goods/passivity10483.html
http://narcologia.ru/goods/choice700785.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate598348.html
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