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証明書付き サルバドール・ダリ 地獄の犬チェルベロ エディション入り
商品番号 A44468237796
商品名

証明書付き サルバドール・ダリ 地獄の犬チェルベロ エディション入り
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 13,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※写真の証明書が付属します。外寸幅42.5cm奥行2cm高さ54cm画幅20cm高さ28cm画家：サルバドール・ダリタイトル：地獄の犬チェルベロリトグラフ限定500枚(437/500)「地獄の犬チェルベロ」は、サルバドール・ダリがリトグラフの版画で製作したダンテの新曲シリーズのひとつです。こちらのお品物は、1978年に制作されたものです。【状態の説明】額に小キズやスレがあります。経年による多少の退色がありますが、まだまだご鑑賞いただけると思います。#サルバドール・ダリ#スペイン#地獄の犬チェルベロ#エディション入り#限定500枚#リトグラフ#版画#額装#証明書付き#ダンテの神曲シリーズM8230
http://narcologia.ru/goods/passivity10483.html
http://narcologia.ru/goods/choice700785.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate598348.html

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