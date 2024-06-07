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美品Nintendo 64ピカチュウモデル本体＋コントローラー
商品番号 A89551190638
商品名

美品Nintendo 64ピカチュウモデル本体＋コントローラー
ブランド名 Avital
特別価格 税込 9,389 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ショップで使用はせず、コレクション目的で購入後保管しておりました美品で細かなスレ等はあるものの、目立った傷汚れ見受けられません。動作は確認済みですNintendo旧世代ゲーム機本体NINTENDO64ピカチュウブルー#任天堂#Nintendo
http://narcologia.ru/goods/waveform229017.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect770970.html
http://narcologia.ru/goods/preference461238.html
美品Nintendo 64ピカチュウモデル本体＋コントローラー-
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