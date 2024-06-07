美品Nintendo 64ピカチュウモデル本体＋コントローラー

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商品詳細
ショップで使用はせず、コレクション目的で購入後保管しておりました美品で細かなスレ等はあるものの、目立った傷汚れ見受けられません。動作は確認済みですNintendo旧世代ゲーム機本体NINTENDO64ピカチュウブルー#任天堂#Nintendo
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