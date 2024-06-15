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SAKAMOTODAYS サカモトデイズ　全巻 1〜12巻セット
商品番号 Y11982228177
商品名

SAKAMOTODAYS サカモトデイズ　全巻 1〜12巻セット
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

SAKAMOTODAYSサカモトデイズ1〜12巻最新刊までの全巻セットです。【状態】巻数によってうっすら焼け、スレがございますが全体的に綺麗です。1度読んで本棚にしまってました。ペット、喫煙者はおりません。あくまで素人保管なのでその点ご了承の上ご購入をお願いします。
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