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- 岩彩色画 【 風景画 】 郁夫在名 木枠額装 サイン 印譜在 模写 Ｙ
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商品詳細
絵画の種類···その他 岩絵の具形式···額縁入り 木枠額装主題···風景・海景 風景画主な画材···その他 岩絵の具仕様状態 作品 額装とも概ね良好サイズ 作品 25.5cmX20cm額装 29.5cmX24cm厚み 1.0cm梱包サイズ 60サイズにて配送致します。作品にはサイン 印譜 【 郁夫 】のサイン目利きの方のご入札参加お待ち申し上げます。
http://narcologia.ru/goods/freshman846256.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical221701.html
http://narcologia.ru/goods/revamp343922.html
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