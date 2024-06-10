NCT NCT127 ソウルコン テヨン ボイスキーリング トレカなし

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商品詳細
ソウルコンにて即完売したボイスキーリングですトレカを除いたのみで全く触れていません当時のものなので、電池切れしていると思います各自でお願い致します4種?程ボイスメッセージ入ってます#e8NCT#e8テヨンアルバムアクスタnationペンライト06
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