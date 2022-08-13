中居正広・松本人志主演 伝説の教師【新品未開封 非DVD化 VHS ビデオ】

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#ピノキオSMAP #ピノキオVHS ←タップでいろいろと見られます♪⭐新品未開封は、どこにも出回っておりません⭐原案は、松本人志⭐ゲスト出演で、浜田雅功・木村拓哉も出演⭐有名俳優・女優・ジャニーズJr.など豪華著名人が多数出演⭐毎回どこかに設けられている、松本・中居・生徒による完全アドリブによるフリートーク。NG寸前の演技も見所です。4巻のみ開封していますとても綺麗です。経年による色褪せ・黄ばみ等は見られません。購入当初に、とても近いと思います。①「出現!!キレる教師」・Fayray②「女子高生拉致監禁!!ベストフレンドの条件」・田島令子・緒沢凛③「学級裁判開始!!チカン教師は有罪?無罪?」・平泉成・鮫島巧・柴咲コウ④「イジメのすすめ死への秒読み始まる!!」・植松真美⑤「愛のコンドーム!!恋愛中毒生徒の妊娠!?」・丹直樹・赤坂七恵⑥「カンニングして何が悪い!?下着泥棒の秘密」・円城寺あや・浅見千代子・笛吹雅子⑦「タダ食い大作戦!学食美人母・涙の献立」・北村総一朗・市毛良枝・建みさと⑧「少女の命燃えつきて…教師漫才最後の贈物」・壇臣幸・小林さやか・北浦共笑⑨「恐怖の転校生!美少年が教師風間を殺す!」・清水綋治・石垣佑磨・小雪⑩「顔のない17才爆破予告!!2年D組監禁事件」・綾田俊樹・松山幸次⑪「最後の授業…落ちこぼれ無免許教師の秘密が遂に!?今世紀最後のキャスト登場!!」・河原さぶ・佐藤二朗・菊川怜・浜田雅功・木村拓哉◯ロケ地/平成国際大学◯脚本・石原武龍・後藤法子・福田千津子・吉田智子◯出演・松本人志・中居正広・永作博美・竹中直人（特別出演）・夏木マリ・益岡徹◯生徒・鮎川なおみ・伊澤真理・石川愛理・大谷みつほ・尾崎沙也・忍成修吾・加々美正史・加藤明日美・金田直・神谷涼・北川弘美・黒澤優・椎名法子・周防玲子・高野八誠・橘実里・内藤陽子・那由多遥・原万紀子・不二子・松沢蓮・屋良朝幸(ジャニーズJr.)・米花剛史/(〃)・鷲足満 などジャニーズSMAPセル版国内正規品学園青春日本ダウンタウンお笑い芸人吉本興業