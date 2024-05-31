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11月15日まで！未使用　善心悪心　里見弴　特装　限定112/200　署名落款入
商品番号 V64045704448
商品名

11月15日まで！未使用　善心悪心　里見弴　特装　限定112/200　署名落款入
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 7,992 円
在庫状況 あり

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商品詳細

著者：里見弴出版社：成瀬書房刊行年：昭和54（1979年）特装限定112/200署名落款入木装天金染織装帙函入外函付（21.5×15.5cm）当時の定価：28000円コレクターアイテムです。新品購入後、一度も使用していません。写真撮影の為開封。自宅保管★外函の内側の紙（黄色）の角（ちょうど木装が当たる箇所）3か所に小さな破れがあります（写真にて確認ください）。★未使用ですが自宅保管品にて古本扱いです。★ご質問がある場合は、ご購入される前にお願いします。
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11月15日まで！未使用　善心悪心　里見弴　特装　限定112/200　署名落款入
里見弴集 限定1000部 署名入り 恩地孝四郎・装丁(里見弴 恩地孝四郎 ...
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里見弴全集 全１０巻揃(里見弴) / 古本、中古本、古書籍の通販は「日本 ...
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里見清一 『偽善の医療』 | 新潮社
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Amazon.co.jp: 偽善の医療 (新潮新書) : 里見 清一: 本
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