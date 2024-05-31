11月15日まで！未使用　善心悪心　里見弴　特装　限定112/200　署名落款入



里見弴集 限定1000部 署名入り 恩地孝四郎・装丁(里見弴 恩地孝四郎 ...



里見弴集 限定1000部 署名入り 恩地孝四郎・装丁(里見弴 恩地孝四郎 ...



里見弴集 限定1000部 署名入り 恩地孝四郎・装丁(里見弴 恩地孝四郎 ...



里見弴集 限定1000部 署名入り 恩地孝四郎・装丁(里見弴 恩地孝四郎 ...



里見弴集 限定1000部 署名入り 恩地孝四郎・装丁(里見弴 恩地孝四郎 ...



里見弴集 限定1000部 署名入り 恩地孝四郎・装丁(里見弴 恩地孝四郎 ...



里見弴全集 全１０巻揃(里見弴) / 古本、中古本、古書籍の通販は「日本 ...



里見清一 『偽善の医療』 | 新潮社



里見弴全集 全１０巻揃(里見弴) / 古本、中古本、古書籍の通販は「日本 ...



里見弴全集 全１０巻揃(里見弴) / 古本、中古本、古書籍の通販は「日本 ...



Amazon.co.jp: 偽善の医療 (新潮新書) : 里見 清一: 本



里見弴全集 全１０巻揃(里見弴) / 古本、中古本、古書籍の通販は「日本 ...



里見弴全集 全１０巻揃(里見弴) / 古本、中古本、古書籍の通販は「日本 ...

著者：里見弴出版社：成瀬書房刊行年：昭和54（1979年）特装限定112/200署名落款入木装天金染織装帙函入外函付（21.5×15.5cm）当時の定価：28000円コレクターアイテムです。新品購入後、一度も使用していません。写真撮影の為開封。自宅保管★外函の内側の紙（黄色）の角（ちょうど木装が当たる箇所）3か所に小さな破れがあります（写真にて確認ください）。★未使用ですが自宅保管品にて古本扱いです。★ご質問がある場合は、ご購入される前にお願いします。