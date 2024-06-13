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作家物　陶芸家　加藤幸兵衛　金襴手瓢壺　瓢徳利　金彩　唐草　萌葱地金襴　共箱
商品番号 C88243745641
商品名

作家物　陶芸家　加藤幸兵衛　金襴手瓢壺　瓢徳利　金彩　唐草　萌葱地金襴　共箱
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 30,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

幅　約10センチ高さ　約18センチ傷や汚れはみられません。共箱、共栞つき。#徳利やぐい呑の一覧#片付け中の骨董骨董品の整理をしています。ほかのアプリにも出品中です。購入希望、検討されている方、サイズやご質問はコメントをお願いします。古いものですので小傷やスレなどあります。ご理解のうえご購入をお願いします。■#古伊万里#骨董#膾皿#和食器#骨董品#アンティーク#色絵皿#九谷焼#伊万里#古美術#和骨董古伊万里骨董膾皿和食器骨董品アンティーク色絵皿九谷焼伊万里古美術和骨董蚤の市ヴィンテージ古道具藍九谷古九谷青磁白磁人間国宝色絵古九谷中国陶磁韓国陶磁李朝皿鉢陶片茶碗茶道具ぐい呑　酒器　酒盃　酒杯猪口　徳利　珍味入　小鉢
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