三国志　項羽と劉邦　水滸伝　全巻

横山光輝三国志項羽と劉邦水滸伝のコンビニ版全巻セットです。整理のため出品します。バラ売り不可ですが値引き相談あればコメント下さい。経年劣化によるシミ、表紙破れ、色褪せ等ダメージあります。ページ彼れや読めない程のダメージは見たところ無さそうです。上記ご理解の上、ご購入ください。



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