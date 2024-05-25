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プレイステーション5（ディスク）
商品番号 V15968182907
商品名

プレイステーション5（ディスク）
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 20,210 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PS5プレイステーション5です。型番　CFI-1000A※しっかり読まれてください。宜しくお願いいたします。※2枚目6枚目のの写真の通り、傷ありです。付属品で、*ベース、*印刷物1式がありません。初期化済です。箱ありますが、上の取っ手がありません。コントローラー2つあります。しかし、1つジャンク品になります。Ｒ1のボタンがありません。がこちらも付けさせていただきます。お詫びで『ぷよぷよTETRIS2』を入れさせていただきます。動作は問題なく動いています。精密機器なので慎重に考えて頂きたいので完璧を求める方のご購入はご遠慮ください。#プレイステーション#PS5#プレステ#プレステ5#ゲーム#本体#プレステ本体
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