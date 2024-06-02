ラッコのメイとキラ 鳥羽水族館オリジナル写真集

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商品詳細
鳥羽水族館で買った写真集です。┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈鳥羽水族館では、ラッコの「キラ」入館１周年を記念して、3月19日（土）より、写真集「ラッコのメイとキラ」を発売します。写真集に使われる写真は、全て職員が撮影したもので、自主制作でのラッコの写真集の販売は開館以来初めてとなります。 更に、今回は写真集発売記念として、初版限定「応募券付き写真集」を購入した方の中から抽選で２名様をラッコの水槽内へご案内し、ラッコとのツーショット撮影会にご招待します！ “キラメイ”ている2頭の写真集をこの機会に是非お買い求めください。┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈✄---------------キリトリ---------------✄水族館グッズラッコメイちゃんキラちゃん三重県鳥羽水族館鳥羽写真集フォトブック
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鳥羽水族館オリジナル写真集「ラッコのメイとキラ」3月19日より発売 ...
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