値下げ こころのふるさと日本の歌CD10枚組 未開封 歌詞集付き ユーキャン

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商品詳細
CDは全て未開封品です。自宅保管の為本は中古品です。傷み汚れ等ご理解頂ける方のみご検討ください。神経質な方はご購入をお控えください。1枚のCDに18曲入りです。曲名歌手名は写真5～14をご参照ください。宅急便にて発送します。#ユーキャンCDセット#千昌夫#吉幾三#島倉千代子#五木ひろし#田端義夫#石川さゆり#川中美幸#Ⅱ山本譲二#天童よしみ#石原裕次郎#島津亜矢#北島三郎#小林旭#鳥羽一郎#水前寺清子#美空ひばり#都はるみ#八代亜紀#ちあきなおみ#舟木一夫#細川たかし#村田英雄#森昌子#森進一#橋幸夫#岩崎宏美#長山洋子#吉永小百合#フランク永井#中村美律子#由紀さおり#安田祥子#山川豊#テレサ・テン#坂本冬美#菅原洋一#三橋美智也#春日八郎#大月みやこ#倍賞千恵子#新沼謙治#大川栄策
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