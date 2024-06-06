境界線上のホライゾン　ENCYCLOPEDIA エンサイクロペディア

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境界線上のホライゾン・ENCYCLOPEDIA・第1話アフレコ台本(複製)初回販売時に予約購入したワンオーナー品です。台本が入っているか確認するために段ボール箱は開封済みですがエンサイクロペディアはシュリンク未開封です。防水対策をした簡易梱包でお送りします。境界線上のホライゾン 境ホラ 川上稔✰⋆。:゜・*☽:゜・⋆。✰⋆。:゜・*☽:゜・⋆。✰⋆。:゜・*☽素人検品のため見落としの可能性もあります。神経質な方はご遠慮ください。長期不在or住所不備で持戻りになって再送する場合の送料は購入者様負担です。✰⋆。:゜・*☽:゜・⋆。✰⋆。:゜・*☽:゜・⋆。✰⋆。:゜・*☽転売の際は写真転載禁止です。ヤマト運輸⇔日本郵便と変更する場合がございますが、匿名配送での対応です。希望がある場合は《事前に》お申し付けください。✰⋆。:゜・*☽:゜・⋆。✰⋆。:゜・*☽:゜・⋆。✰⋆。:゜・*☽