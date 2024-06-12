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劇場版 文豪ストレイドッグス 文スト BEAST 特典 2冊セット
商品番号 K83314287797
商品名

劇場版 文豪ストレイドッグス 文スト BEAST 特典 2冊セット
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 3,377 円
在庫状況 あり

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商品詳細

文豪ストレイドッグスBEAST特典入場者特典小説太宰を拾った日・Side-A・Side-B2冊セットです。※Side-Bのみ背表紙に少し傷があります(画像3枚目参照)自宅暗所にて保管していたお品物です。ご理解のある方のみご購入をお願いします。特に質問等なければ即購入可能です。
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