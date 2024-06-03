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商品詳細
NYClassicニューヨーククラシック5FLフリューゲルマウスピースラージシャンク整理のため出品します。ほぼ未使用です。ジャルディネリと同型番と同じです。シャンクはラージシャンク(別名スタンダードシャンク、アメリカンシャンク。ヤマハ、XO、ジュピター等が適合します。)です。カップ内径 16.60mm（Bach1-1/2C相当）種類···フリューゲルホルンアクセサリー・パーツ···マウスピースVincentBachYAMAHASchilkeヴィンセント・バックヤマハシルキー
http://narcologia.ru/goods/marshal138780.html
http://narcologia.ru/goods/recycling156114.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly913684.html
NY Classic ニューヨーククラシック 5FL フリューゲル マウスピース
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