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NY Classic ニューヨーククラシック 5FL フリューゲル マウスピース
商品番号 E21319121257
商品名

NY Classic ニューヨーククラシック 5FL フリューゲル マウスピース
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 2,632 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NYClassicニューヨーククラシック5FLフリューゲルマウスピースラージシャンク整理のため出品します。ほぼ未使用です。ジャルディネリと同型番と同じです。シャンクはラージシャンク(別名スタンダードシャンク、アメリカンシャンク。ヤマハ、XO、ジュピター等が適合します。)です。カップ内径　16.60mm（Bach1-1/2C相当）種類···フリューゲルホルンアクセサリー・パーツ···マウスピースVincentBachYAMAHASchilkeヴィンセント・バックヤマハシルキー
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