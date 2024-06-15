caratzone カラットゾーン　ウォヌ　トレカ

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商品詳細
seventeenfollowカラットゾーン来場者限定トレカ非売品大きな傷などは見たところありませんが韓国で受け取ったものなので初期の傷や汚れなどはご了承ください。一度人の手に渡ったこと、海外製品であることを理解の上ご購入をお願いします。防水加工をして発送させていただきます。#seventeen#ウォヌ#CARATZONE#follow大きな傷などは見たところありませんが韓国で受け取ったものなので初期の傷や汚れなどはご了承ください。一度人の手に渡ったこと、海外製品であることを理解の上ご購入をお願いします。防水加工をして発送させていただきます。
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