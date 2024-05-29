Vicoustic ベーストラップ 吸音材 吸音パネル コーナー用 2個セット

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Vicoustic（ビコースティック）社のベーストラップ「SuperBassExtremeUltra」です。部屋のコーナーに設置することで、低音用の吸音材/吸音パネルとして機能します。レコーディングスタジオの音響整備に使用しましたが、余ったので出品いたします。ほぼ未使用なので美品です。現在は2個セットで75,000円前後なので、非常にお得だと思います。ただし、あくまで個人の保管なので完璧な状態でないことや、海外製であることから細部にアラがある点をご了承ください。よろしくお願いいたします。