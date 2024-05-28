フランスアンティーク 花嫁 祈祷書 ベルベット表紙 19世紀 聖書

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アンティーク市で見つけたベージュ色ベルベット表紙の花嫁さん用祈祷書結婚式のミサ、赤ちゃん洗礼式ミサ、出産後ミサ、キリスト教の啓発的な文やお祈りが入った花嫁さんの心得みたいな祈祷書ヴェルヴェット布地に背表紙はゴールドの細工が付いています年代表記はありませんが最初の6ページに元の持ち主の綺麗な書き込み1848年3月30日と記されています全頁挿絵入り天使や聖母子等沢山入っています。お祈り部分はもちろんラテン語とフランス語タイトル：LIVREDEMARIAGE19世紀サイズ：14×10×3.2cm364ページ種類...その他