BOSS GT-1 BOSS GT-1 の教科書付き

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ご覧いただきありがとうございます。BOSSのGT-1になります。内容は外箱、説明書、本体、Bossgot-1の教科書動作確認済みです。中古品ですのでご理解の上、ご購入願います。返品は受け付けておりません。ご了承下さい。#BOSS#GT_1エフェクトタイプ···マルチエフェクター