ぎゅな☺︎︎さま専用です！

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NCTccomazフィギュアロンジュン確認の為箱は開封しましたがフィギアは未開封です。被ったため出品しております。＊確認希望でしたら開封いたします。＊1つの値段です。即購入○質問などありましたらお気軽にコメント下さい#NCTDREAM#NCTCCOMAZ