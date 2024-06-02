こども大百科　図鑑　セット

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商品詳細
3冊セットです。汚れ、折れ目、セロテープ修正箇所ありますので画像ご確認くださいm(__)mカバーなしは、表面にスレや傷あり。中は読むのに支障のあるダメージはありません。ビニールにて防水、段ボールにて発送予定です。小学館キッズペディア●こども大百科大図解(定価3,600円＋税)●こども大百科(定価4,600円＋税)小学館子ども図鑑プレNEO●楽しく遊ぶ学ぶきせつの図鑑(定価2800円＋税)こちらのみカバーあります。
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