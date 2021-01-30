メガドライブ エル・ヴィエント

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ご覧いただきありがとうございます♪メガドライブ用ソフトエル・ヴィエントEL.Viento自宅暗所にて保管していました。長期間個人での保管のため、ご理解・ご了承の上ご購入の検討をよろしくお願いいたします。