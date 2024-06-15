激レア　百万人のトランプ奇術講座　気賀康夫

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昭和40年代の大変古い書籍の為、汚れ、劣化等があります。約120ページ状態は写真にてご判断下さい。また、仕事の関係上、即日対応が出来ない場合も有りますのでお急ぎの方はご遠慮下さい。 発送用資材は再利用品を使う場合も有りますのでご理解下さい。手品(奇術、マジック)の本のコレクション、資料にいかがでしょうか？