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商品詳細
「プレイステーション5」定価:￥49980#ゲーム#本体#PlayStation52年ほど前に購入し最近やらなくなってしまったので売ります。すり替え防止のため購入の際は返品不可でお願いします。コントローラーの調子が少し悪いので神経質な方はお控えください。即購入可ディスクドライブ搭載型
http://narcologia.ru/goods/cryptographic916937.html
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