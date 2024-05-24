弱虫ペダル1-51+別冊5冊＋非売品おまけ

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商品詳細
『弱虫ペダル』コミックス1-51巻＋スペアバイク1-3巻＋公式ファンブック27.5巻＋公式アンソロジー計56冊■全巻新品で購入■一読して暗所で保管してありました。日焼けなし。■1-40巻までは、写真の通りの半透明カバーつきで保管■ペット、香水、煙草なし■帯つき■限定箱学ブックカバー5枚未使用品おまけにつけます 箱学ブックカバーは、書店で貰った状態のまま保管していたため、楕円筒状に巻かれた形になっています■半透明のカバーを除いたうえで全て表面アルコール消毒します■ビニール袋で保護のうえ、みかん箱のようなしっかりした段ボール箱で梱包して発送します「弱虫ペダル1」渡辺航定価:￥429#渡辺航#渡辺_航#本#コミック／コミック本/書籍少年漫画
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