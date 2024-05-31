アイナナ　モンぬい　和泉一織

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アイドリッシュセブン IDOLiSH7アイナナパレードきらどるぬいぐるみモンぬい和泉一織外への連れ出しなし。タグありです。プライズの商品なので、細かい傷などあるかと思います。ご了承ください。暗所にて保管していたので新品未使用に近い状態で出品しております。少し圧縮してゆうパケットプラスにて発送予定です。宅急便コンパクトに変更も可能です。その際はコメントください。【梱包について】水濡れ防止+専用箱でお届け予定ペット飼ってます。喫煙者いません。値下げ不可です。即購入可です。よろしくお願いします。グッズ種類...ぬいぐるみ